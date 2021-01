Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – Neuer Gameplay-Trailer

Nächste Woche erfolgt die Veröffentlichung des Action-RPGS „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Mit dem neuen Gameplay-Trailer präsentieren Nacon und Cyanide Studios mehr aus dem düsteren Spiel.

Das Video wirft einen Blick auf eines der zentralen Gameplay-Features. Es geht also um die verschiedenen Formen von Garou Cahal. Die „Lupu“s-Form dient der Erkundung und Infiltration, die „Homid“-Form für Stealth-Takedowns von Wachen und das Hacken von Verteidigungsanlagen des Feindes – und wenn die Wut an ihre Grenzen stößt, hilft die „Crinos“-Form, in der Spieler mit ihren Klauen und Zähnen eine Schneise durch feindliche Streitkräfte ziehen.

Die Verwandlungsmechanik ermöglicht individuelle Varianten des Spielstils und verschiedene Möglichkeiten, Hindernisse zu überwinden. Ob man nun Stealth, Assassinations oder brutale Kämpfe wählt: Cahal hat viele Talente, die auf ihren Einsatz warten.

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ erscheint am 4. Februar 20211. Weitere Informationen über den Titel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung