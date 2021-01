The Medium – Psycho-Horror-Spiel für PC und Xbox Series X/S erschienen

Das Entwicklerstudio Bloober Team veröffentlichte jetzt das Psycho-Horror-Game „The Medium“ für Xbox Series X/S und PC. Ihr könnt das Spiel sowohl auf Steam, als auch im Microsoft Store erwerben. Hinzu ist auch durch den Xbox Game Pass spielbar.

In „The Medium“ erwartet das Dual-Reality-Feature. So erlebt man zwei Welten (die reale und spirituale Welt) teils gleichzeitig (geteilter Bildschirm) und zum Teil nacheinander. Als Spieler wird mit sich regelmäßig durch die beiden Welten bewegen. Nach Angaben der Entwickler befindet man sich ein Drittel in der realen und ein Drittel in der spirituellen Welt. Das letzte Drittel befindet man sich in beiden Welten gleichzeitig. Passend wird ein dualer Soundtrack von Arkadiusz Reikowski und dem legendären Komponisten Akira Yamaoka von „Silent Hill“ geboten.

Wer sich in das Spiel mit den zwei Welten wagt, schlüpft in die Rolle von Marianne, einem Medium, das in der realen und geistigen Welt lebt. Von der Vision eines Kindermordes heimgesucht, reist Marianne in ein verlassenes Hotelresort, das vor Jahren zum Schauplatz einer undenkbaren Tragödie wurde. Dort beginnt sie die Suche nach schwierigen Antworten. Nichts ist so, wie es scheint und alles hat eine andere Seite.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Medium - Official Launch Trailer

