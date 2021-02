The Architect: Paris – Early Access-Phase des Aufbauspiel gestartet

Vor kurzem startete das französische Indie-Studio Enodo Games die Early Access-Phase von „The Architect: Paris“ auf PC via Steam. In dem Spiel findet ihr eine 3D-Nachbildung der französischen Hauptstadt, die ihr nicht nur erkunden, sondern auch verändern könnt. So soll sich jedes Gebäude verändern und neu erschaffen.

Es ist möglich, den architektonischen Stil der Pariser Bezirke komplett neu zu entwerfen: vom Sprung in die Vergangenheit mit mittelalterlichem Stil bis hin zur Stadt von Morgen mit futuristischen Gebäuden, die aus einem Science-Fiction Blockbuster stammen könnten. Für jedes Gebäude gibt es 50 verschiedene Stile zur Auswahl um Höhe, Fassade, Dach und vieles mehr individuell zu gestaltet. Hinzu lassen sich Teile berühmter Monumente wie Notre Dame de Paris oder den Eiffelturm anpassen, um die eigene Vision von Paris zu erschaffen.

Die eigenen Kreationen bzw. Veränderungen lassen sich von oben oder auf Straßen-Level betrachten. Hinzu besteht die Möglichkeit die Tageszeit und das Wetter zu ändern, damit man wirklich jeden Aspekt der Gebäude sehen kann. Außerdem soll sich durch den Editor auch die Straßenführung ändern lassen.

„The Architect: Paris startet im Early Access, um den Spielern eine erste direkte Erfahrung mit dem Spiel zu ermöglichen und das Spiel dank des Feedbacks der Community weiterzuentwickeln. Für Jean-Baptiste Reynes, CEO von ENODO GAMES und Creative Director des Spiels, ist der Early Access der perfekte Weg, um auf die unmittelbare Resonanz auf das Spiel zu reagieren: „The Architect: Paris ist ein Aufbauspiel, das die Spieler in die einzigartige Lage versetzt, Paris nach ihren Wünschen und ihrem Geschmack umzugestalten. Mit der Community zu interagieren, um ihre Erwartungen zu erfüllen, ist essenziell und erlaubt uns, diesen Weg weiterzuentwickeln.“

Während der Early-Access-Phase haben die Spieler Zugang zu mehreren Pariser Bezirken, die sich vom Zentrum von Paris, entlang der Seine und vielleicht noch weiter erstrecken werden. In den kommenden Monaten sollen auch neue Funktionen hinzugefügt, um den Spielern mehr Möglichkeiten zur Anpassung zu geben. Zu diesen Features zählen: einen Zugang zu allen Mods, eine Share Funktion für ihre Kreationen, Multi-Design-Gebäude und ein Foto-Modus.

Hier findet ihr „The Architect: Paris“ für 14,99 Euro (UVP) auf Steam: KLICK! Die Homepage des Stadtdesign-Spiels findet ihr hier: KLICK!

The Architect: Paris - Official Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

The Architect : Paris - Let's play

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung