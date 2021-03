Two Point Hospital – Launch-Trailer der Jumbo Edition

Zum Release der Jumbo Edition des Krankenhaus-Tycoon-Spiels „Two Point Hospital“ präsentierten Sega und Entwickler Two Point Studios einen neuen Trailer. Die Jumbo Edition ist ein Komplettpaket des Spiels für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Zusätzliche zum Basisspiel umfasst diese Edition auch vier Erweiterungen (Bigfoot, Pebberly Island, Unheimliche Begegnungen und Off the Grid) sowie zwei Item-Packs umfasst.

Die physische Version der Management-Simulation kann ab sofort über die Homepage des Spiels für PlayStation 4 und Nintendo Switch erworben werden. Zudem können Spieler die Edition auch digital auf allen Plattformen über die First-Party-Stores zum Launch kaufen. Fans, die „Two Point Hospital“ bereits auf Konsolen besitzen, können die neuen Inhalte (auch einzeln) digital erwerben.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Two Point Hospital: JUMBO Edition | Console Launch Trailer (USK)

Quelle: Pressemitteilung