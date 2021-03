Kaze and the Wild Masks erhält einen Story-Trailer

Am 25. März 2021 erscheint der Plattformer im Stil der 90er namens “Kaze and the Wild Masks”. Entwickler PixelHive und Publisher Soedesco präsentierten einen neuen Trailer zum Spiel. Der Trailer zeigt jede Menge Gameplay,16-Bit-Grafik und von den Klassikern der 90er Jahre inspirierte Musik.

In dem Spiel geht es auf eine Reise durch die Kristallinseln. In der Rolle von Kaze müsst ihr euren Freund Hogo vor einem Fluch retten, der die Inseln ins Chaos stürzt. Mit der Hilfe der Mächte der Wilden Masken erhält Kaze spezielle Fähigkeiten, die ihr bei der schweren Reise helfen.

“Kaze and the Wild Masks” wird zuerst digital auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam und Stadia veröffentlicht. Eine Datenträgerversion wird ebenfalls erscheinen. Hier erfolgt die Veröffentlichung allerdings erst am 25. Mai 2021 und nur für die Switch, PlayStation und Xbox.

Kaze and the Wild Masks - Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung