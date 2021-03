It Takes Two – Story-Trailer zeigt mehr von dem Koop-Spiel

„It Takes Two“ ist das neuste Spiel von Electronic Arts und Entwickler Hazelight Studio. Wie das letzte Spiel des Entwicklerstudio (A Way Out) handelt es sich dabei um ein Koop-Spiel. Diesmal ist es aber ein Plattform-Adventure, wo ein Zauber Cody und May in die Puppen ihrer Tochter Rosie verwandelt und sie kopfüber in eine Welt voller unerwarteter Augenblicke und inniger Momente wirft, die nur aufgrund ihrer zerrütteten Beziehung existiert.

Die Spieler gehen auf eine Reise durch einzigartig metaphorische Erlebnisse – von Cody, der aufgrund seiner aufgegebenen Leidenschaft sein Gewächshaus zerstört vorfindet, bis hin zu May, die gegen riesige Schachfiguren kämpft, nachdem Cody sein Spielzeugschloss mit dem Schachbrett fertiggestellt hat, für das sie nie Zeit hatte. Um aus dieser misslichen Lagen zu entkommen und zurück zu ihrer geliebten Tochter zu finden, müssen Cody und May ihre Differenzen überwinden und zusammenzuarbeiten.

„It Takes Two“ erscheint am 26. März 2021 für PC (Origin und Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Alle Spieler, die „It Takes Two“ auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können es am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden. EA Play-Abonnenten erhalten am 23. März 2021 exklusiven Zugang zur Early Access Trial auf Origin.

Um das Spiel im Koop-Modus zu erleben, könnt ihr über den Freunde-Pass kostenlos einen Freund zum Online-Koop einladen, um die immer neuen Herausforderungen zu meistern, die nur zusammen gelöst werden können. Der Freunde-Pass erfordert die Installation des Freunde-Passes (kostenlose Trial oder Demo auf Xbox/PlayStation und Remote Play Together auf Steam) sowie einen Online-Freund, der das Spiel auf der gleichen Plattform und/oder einer Next-Gen-Plattform besitzt. Weitere Informationen zum „Freunde-Pass“ findet ihr hier: KLICK!

Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

It Takes Two – Offizieller „Zusammen sind wir stärker“-Trailer

Quelle: Pressemitteilung