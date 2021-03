Surviving Mars – Abstraction Games übernimmt die Weiterentwicklung des Spiels

Der Sci-Fi-City-Builder „Surviving Mars“ von Paradox Interactive wurde im März 2018 veröffentlicht und von Haemimont Games entwickelt. Wie Paradox Interactive bekannt gab, wird die Entwicklung von “Surviving Mars” bei dem Entwickler Abstraction Games fortgesetzt.

Am Montag, den 15. März 2021, erhalten alle Spieler ein kostenloses Update, das sich um den Tourismus in “Surviving Mars” kümmert. Ebenfalls zum Start der Woche wird ein In-Dome Buildings-Pack veröffentlicht, das in Zusammenarbeit mit dem Community-Modder “Silva” entstanden ist. Im Laufe des Jahres wird “Surviving Mars” eine neue und vollwertige Erweiterung erhalten. Details sind allerdings noch nicht bekannt.

“Surviving Mars” kann bis kommenden Donnerstag im Epic Games Store kostenlos heruntergeladen werden. Das “Mysteries Resupply Pack” gibt es als Bonus obendrauf. Den Store-Eintrag findet ihr hinter diesem Link.

Quelle: Pressemitteilung / Paradox Interactive