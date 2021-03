Crusader Kings III – Release von „Northern Lords Flavor Pack“

Erst vor kurzem kündigte Paradox Interactive die erste Erweiterung „Northern Lords Flavor Pack“ für das mittelalterliche Grand-Strategy-Rollenspiel „Crusader Kings III“ an. Jetzt folgte schon die Veröffentlichung und die Möglichkeit einen kostenfreien Blick in das Spiel zu werfen. So ist das Spiel bis zum 21. März kostenlos auf Steam spielbar.

Die Erweiterung stellt die nordische und die Wikinger-Kultur in den Mittelpunkt. Unter anderem verleiht das Addon den nordischen Kulturen des mittelalterlichen Europas durch eine Reihe von neuen Ereignissen, Optionen und Entscheidungen mehr Tiefe und Vielfalt.

Crusader Kings III – Northern Lords Flavor Pack – Features

Nordische Abenteurer: Nordische Charaktere haben die Möglichkeit, ihre eigene Heimat zu verlassen und ihre Scharen in fremde Länder zu führen, um ihre eigenen Königreiche zu gründen.

Jomswikinger und Schildmaiden: Heilige nordische Krieger und unerschütterliche Schildjungfrauen greifen zu den Waffen, während Dichter scharfe Tadel oder romantische Ouvertüren verfassen können.

Neue kulturelle Inhalte: Besondere nordische Dynastien, nordische Blót-Opfer, Kampfprüfungen und kulturelle Neuerungen sowie zahlreiche neue Ereignisse bringen zusätzliche Farbe ins Spiel.

Neue Artworks und Musik: Original-Grafik und -Musik, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Und vieles mehr: Berserker, Missionare, Runensteine, warägische Abenteurer, neue Entscheidungen und weitere Highlights aus der spannenden Geschichte der nordischen Völker.

„Crusader Kings 3 – Northern Lords Flavor Pack“ ist für 6,99 Euro (UVP) erhältlich. Außerdem gibt es ein kostenloses Update, das der Map härtere Winterbedingungen sowie Charakterduelle und eine neue Dichtereigenschaft hinzufügt.

