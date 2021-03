Scarlet Nexus – Release-Termin und neues Bildmaterial

Bisher hatte Bandai Namco Entertainment Europe nur verraten, dass das Action-RPG „Scarlet Nexus“ diesen Sommer für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen soll. Dies wurde jetzt mit der Bekanntgabe des offiziellen Release-Termin bestätigt. So erscheint „Scarlet Nexus“ am 25. Juni 2021 für die genannten Plattformen.

Das Action-RPG ist bereits vorbestellbar und Spieler haben die Auswahl zwischen der Standard-, Deluxe-, und Guardian-Edition. Hier die Übersicht:

Deluxe Edition (nur digital): Vollversion des Spiels, digitales Artbook, Soundtrack, spezielles Kampfanzug-Set -Rot-, Anpassungsgegenstand “The Other” und ein SAS Plug-in.

Guardians Edition (exklusiv im BNEE E-commerce Store (siehe hier)): Vollversion des Spiels, drei Kunstdrucke, Art Book (Hardcover), AAS-Sticker, Steelbook und alle digitalen Gegenstände der Deluxe Edition.

Vorbestellerbonus: Spezielles Kampfanzug-Set -Audio-, Anpassungsgegenstand “Dream Catcher”, Anpassungsgegenstand “Face Vision Seal” and Attachment Set “Baki”.

Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der mehr von Kasanee und ihren Teammitgliedern zeigt. Zusätzlich gibt einen zweiten Trailer, der einen Vorgeschmack auf die Animationsserie „Scarlet Nexus“ bietet, die von Sunrise produziert wird.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung