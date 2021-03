Spacebase Startopia – Neues Video liefert einen Überblick

Nächste Woche findet die Veröffentlichung des Aufbau- und Management-Spiels „Spacebase Startopia“ auf PC und Konsole statt. Damit ihr als zukünftige Betreiber euerer eigenen Raumstation einen vorbereiteten Start habt, veröffentlichten Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios jetzt den Video-Guide „Per Anleitung durch die Galaxie“.

Das Video zeigt unter anderem welche Aufgaben zu erfüllen sind und welche Möglichkeiten ankommende Aliens haben, um sich am besten die Zeit zu vertreiben. Mit der 24-Stunden-Disco sowie der Weltraum-Wal-Therapie erfahren die Touristen beste Unterhaltung und Behandlung. Eine kleine Prise Glück in Kombination mit einer eventuell größeren Menge an hart erarbeiteten Weltraum-Dollars, führt in der Lootbox-Lotterie für die Besucher der Raumstation anschließend vielleicht zu einem schicken neuen Hut.

„Spacebase Startopia“ wird am 26. März 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Version für Nintendo Switch wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und hier im Kalypso Store (siehe hier). Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung