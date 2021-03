The King of Fighters XV – Trailer stellen Team Fatal Fury vor

„The King of Fighters XV“ ist der neuste Ableger der gleichnamigen Beat’em Up-Videospielreihe und soll noch dieses Jahr erscheinen. Mit an Board wird auch das Team Fatal Furty sein, das jetzt von SNK Corporation vorgestellt wurde. Das Team setzt sich aus den „Fatal Fury“- und „KOF“-Veteranen Terry Bogard, Andy Bogard und Joe Higashi zusammen. Die Homepage von “The King of Fighters XV” findet ihr hier: KLICK! Mehr Informationen über “KOF” findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Terry Bogard

Nachdem ihr Adoptivvater und Martial-Arts-Meister Jeff Bogard von dem Verbrecher Geese Howard grausam ermordet wurde, begaben sich Terry und sein Bruder Andy Bogard auf eine Rachemission, auf der sie die Welt bereisten und verschiedene Kampfstile erlernten. Terrys strahlende Persönlichkeit und seine guten Taten ließen ihn in den Augen der Straßenkinder zu einer Art Held werden.

Andy Bogard

Nachdem Geese Howard seinen Adoptivvater Jeff Bogard besiegt hatte, machte sich Andy auf den Weg, um Rache zu üben. Dazu erlernte er Koppoken (ein Kampfsportstil, der Andys schmächtiger Statur entgegenkommt) und Shiranui-ryuu Ninjutsu. Andy folgt einem strengen moralischen Kodex und begegnet seinen Gegner immer mit Respekt, egal um wen es sich dabei handelt. Derzeit ist er in einer Beziehung mit Mai Shiranui.

Joe Higashi

Joe reiste alleine nach Thailand und stieg dort zum Champion im Muay-Thai-Boxen auf. Obwohl er eigentlich eine verspielte und dynamische Persönlichkeit besitzt, macht Joe ernst, wenn es um sein Training geht. Er machte mit Terry und Andy in South Town Bekanntschaft und ist seither ein guter Freund geblieben.

Quelle: Pressemitteilung