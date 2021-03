Watch Dogs: Legion – Kostenloses Wochenende kommt

Kommendes Wochenende können Spieler auf Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie PC (Uplay und EGS) einen kostenlosen Blick in das Open-World-Spiel „Watch Dogs: Legion“ werfen. Ubisoft startet das Free Weekend am 25.März 2021 und der Preload ist bereits ab morgen (Mittwoch) möglich. Beendet wird das Ganze am 29. März.

Während des kostenlosen Wochenendes kann man sowohl im Einzelspieler-, als auch im Online-Modus jeden NPC im London der nahen Zukunft rekrutieren und diesen selbst spielen. Die Spieler können an allen Nebenaktivitäten wie Dartwerfen oder Faustkämpfen, teilnehmen, sowie die Hälfte der acht Bezirke, inklusive der City of London, Islingtion und Hackney erkunden. Zusätzlich lässt sich die Story des Spiels bis zur „Skye Larsen“ Mission entdecken.

Weitere Informationen über “Watch Dogs: Legion” findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung