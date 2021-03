Sherlock Holmes: Chapter One – Frogwares lässt das erste Gameplay ermitteln

Die Entwickler von Frogwares kündigten im vergangenen Jahr den Detektivthriller “Sherlock Holmes: Chapter One” an. Zwar zeigte das Unternehmen einige Trailer zum neuen Projekt, jedoch blieb das Gameplay des Spiels auf der Strecke. Am heutigen Tage dürft ihr allerdings einen Blick auf diverse Spielszenen werfen und den jungen Sherlock Holmes in Aktion sehen.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ erzählt die Geschichte eines jungen und rebellischen Mannes, der sich wegen einer alten Verletzung zurück an die Mittelmeerküste gezogen hat, wo seine Mutter starb. Doch hinter der lebhaften urbanen Fassade folgt das Inselleben einem unheilvolleren Rhythmus. Verbrechen und Korruption, eine verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral sind nur einige wenige Stolpersteine, auf die Holmes bei seiner Suche nach der Wahrheit stößt.

Einen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht. Sicher ist, dass „Sherlock Holmes: Chapter One“ noch in diesem Jahr erscheinen wird. Versorgt werden die Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft sowie der PC.

Quelle: Frogwares