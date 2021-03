Song of Iron – Ein neuer Gameplay-Trailer steht bereit

Das Action-Adventure namens “Song of Iron”, das beim Entwickler Escape entsteht, hat am heutigen Tage einen neuen Gameplay-Trailer erhalten. In den Mittelpunkt des Videos rücken neue Feinde, eine neue Map sowie magische Fähigkeiten.

In “Song of Iron” erwartet euch eine mystische Welt, in der Menschen, Monster und sogar die Natur versuchen, euch das Leben schwer zu machen. Die Kämpfe sollen laut den Angaben des Entwicklers intensiv und gefährlich sein. So könnt ihr euch mit einem Bogen, Axt und einem Schild zur Wehr setzten.

“Song of Iron” erscheint noch im Laufe des Jahres für den PC via Steam. Des Weiteren erscheint das Spiel für die Xbox One- und Xbox Series-Konsolen.