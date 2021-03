SnowRunner – Release-Termin für Nintendo Switch-Version

Vor fast einem Jahr veröffentlichten Publisher Focus Home Interactive und astragon Entertainment sowie das Entwicklerstudio Saber Interactive die Offroad-Simulation „SnowRunner“ für PC, Xbox One und PlayStation 4. Bald werden sich auch Nintendo Switch-Spieler mit den schweren Fahrzeugen den Herausforderungen von Matsch und Schnee stellen können. So erscheint „SnowRunner“ am 18. Mai 2021 für die Konsole aus dem Hause Nintendo.

In dem Spiel begibt ihr euch hinter das digitale Steuer von Geländefahrzeugen bekannter Marken und stellt euch fahrerischen Herausforderungen auf mehreren Sandbox-Karten, die sich über verschiedene Regionen erstrecken. Diese untereinander verbundenen Karten bringen auch entsprechende gebietsübergreifende Missionen mit sich, die euch auf Abenteuer in die entlegensten Gegenden schicken.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Hier der Launch-Trailer zum damaligen Release:

Quelle: Pressemitteilung