Lost Words: Beyond the Page – Launch-Trailer des Puzzle-Plattformers

Mit „Lost Words: Beyond the Page“ veröffentlichen Modus Games und Entwickler Sketchbook Games einen narrativen Puzzle-Plattformer für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Der Titel erschien bereits letztes Jahr exklusive für Google Stadia.

Die Geschichte des Spiels stammt von Autorin Rhianna Pratchett (Mirror’s Edge, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider) und dreht sich um ein jungen Mädchens namens Izzy, das die Herausforderungen des Lebens bewältigt, indem sie auf den Seiten ihres Tagebuchs das Abenteuer ihres Lebens erschafft.

Als Spieler interagiert ihr mit den Worten in Izzys Tagebuch, um schwierige Rätsel zu lösen und Platforming-Passagen zu bauen. Dabei begleitet ihr die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, können in jedem Kapitel als nützliche Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln verwendet werden.

„Lost Words: Beyond the Page“ ist hier auf Steam zu finden (siehe hier) und die Homepage findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung