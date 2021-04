Before Your Eyes – Launch-Trailer zum PC-Release

Wie angekündigt, erscheint heute das Blinzel-Abenteuer „Before Your Eyes“ für PC. Das wurde von Indie-Entwickler GoodbyeWorld Games entwickelt und wird von Skybound Games auf Steam und EGS für 8,99 Euro (UVP) angeboten.

Das Besondere an dem Spiel ist das mithilfe einer Webcam euer Blick und das Blinzeln erkannt und dadurch die Handlung des Spiels vorangetrieben wird. Ihr erlebt die Ereignisse buchstäblich durch die Augen des Protagonisten und könnt so jede Erinnerung nachfühlen und wichtige Entscheidungen im Verlauf der Geschichte beeinflussen.

“Das Team von Goodbye World Games hat eine einzigartige Spielmechanik genutzt, um eine wunderschöne Geschichte zu veredeln und so ein wirklich unvergessliches Spiel geschaffen”, sagt Ian Howe, Co-CEO von Skybound Games. “Wir lieben diese Reise und die kreative Blinzeltechnik und fühlen uns geehrt, Before Your Eyes als den ersten Originaltitel von Skybound zu veröffentlichen.”

“Wir waren so lange in der Spielehöhle, dass es jetzt wirklich eine Erleichterung ist, frische Luft zu schnuppern und das Tageslicht durch die Risse treten zu sehen, wenn wir Before Your Eyes endlich mit der Welt teilen”, so Will Hellwarth, Creator & Studio Director bei Goodbye World Games. “Wir sind extrem stolz auf das Spiel und hoffen, dass die Spieler die Chance ergreifen, einmal etwas komplett anderes zu erleben. Wir garantieren, dass es eine unvergleichliche Erfahrung sein wird.”

In der Geschichte des Spiels findet ihr euch in der Gesellschaft des Fährmanns wieder, dessen Aufgabe es ist, Seelen zu finden, die ein außergewöhnliches Leben geführt haben, und sie ins Jenseits zu geleiten. Während dieser letzten Reise reflektiert ihr über das Leben eurer Spielfigur, die bedeutsamen Entscheidungen, die sie getroffen hat, und über die Momente, die sie prägten.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

