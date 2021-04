Mass Effect – Legendary Edition – Neues Video vergleicht die Grafik

Electronic Arts und Bioware zeigen mit dem neusten Video die grafischen Verbesserungen, die die Käufer von „Mass Effect Legendary Edition“ erwarten. Unter anderem gibt es Einblicke, wie das Entwicklerteam dem originalen Grafikstil der Trilogie treu bleibt, die Titel aber gleichzeitig in optisch noch bessere Versionen verwandeln konnte.

Passend dazu gibt es auch einen offiziellen Blogbeitrag. Dort zeigen Bioware auf, wie das Team die Grafik der Spiele verbessert hat, einschließlich der Art und Weise, wie sie jedes Asset in der Trilogie identifiziert und katalogisiert sowie Assets von Hand modernisiert haben. Ebenso werden die umfassenden Verbesserungen ganzer Level beleuchtet, die über die Bearbeitung einzelner Szenen hinausgehen. Den Blogeintrag findet ihr hier: KLICK!

„Mass Effect Legendary Edition“ erscheint am 14. Mai 2021 und beinhaltet die ersten drei Teile der Sci-Fi-Videospielserie. Die Veröffentlichung erfolgt via Origin und Steam sowie auf PlayStation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein paar zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung