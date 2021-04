Road 96 – Erzählabenteuer erscheint für PC und Nintendo Switch

Im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase kündigte das französische Indiestudio DigixArt das prozedurales Erzählabenteuer „Road 96“ an. Das Spiel wird nicht nur für Nintendo Switch erscheinen, sondern auch für PC. In dem Spiel findet ihr euch in einem Land wieder, das am Rande des Zusammenbruchs steht. Euer Ziel ist die Grenze des Landes zu erreichen, die Tausende von Kilometern entfernt liegt.

Von Creative Director Yoan Fanise: “Wir denken, dass die Switch die perfekte Plattform ist um Road 96 sprichwörtlich “on the road” zu geniessen, im Rucksack dabei, überall. Die farbenfrohen Landschaften und Charaktere von Petria werden noch eindrucksvoller, wenn ihr sie in euren Händen entdeckt. Es ist ein wahres Vergnügen, dass Marken wie Nintendo und HPs OMEN uns bei unserem kleinen Indie-Spiel helfen.”

Während der Fahrt über die namensgebende Straße „Road 96“, im heißen Sommer von 1996, gilt es dutzende Entscheidungen zu treffen, die unter anderem die Reisemöglichkeiten, Interaktionen mit Einwohnern und mehr betreffen. Hinzu kommt das Lösen von Rätseln. Je nach dem, ob ihr die Rätsel löst und welche Entscheidungen ihr trefft, wird mehr von den Geschichten und Geheimnissen der unruhigen Vergangenheit des Landes enthüllt.

Aktuell gibt es noch keinen Release-Termin des Spiels. Die offizielle Webseite zum Spiel könnt ihr hier findet: KLICK! Des Weiteren ist der Titel auch auf Steam (siehe hier) und auf Nintendo (siehe hier) zu finden.

Quelle: Pressemitteilung