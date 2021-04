Resident Evil Village – Neuer Showcase liefert weitere Informationen

Vor kurzem veranstaltete Capcom das zweite „Resident Evil Showcase“-Event, in dessen Zuge neue Informationen rund um „Resident Evil Village“ präsentiert wurden. Unter anderem bestätigte Capcom die Rückkehr des „The Mercenaries“-Spielmodus. Zudem kündigte das Spiel eine zeitlich begrenzte Demo, die ab Mai plattformübergreifend zur Verfügung stehen wird.

Resident Evil Village – Demo

Die Multiplattform-Demo ist ab dem 2. Mai um 2:00 Uhr für 24 Stunden verfügbar. In dieser zeitlich begrenzten Demo kann das Dorf und Teile des Schlosses bis zu 60 Minuten lang erkundet werden. Die Multiplattform-Demo erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Google Stadia. Der Preload dieser Demo ist ab dem 16. April 2021 um 01:00 Uhr in den entsprechenden Online-Stores möglich.

Spieler der PlayStation 5- und PlayStation 4-Version können die Demo zeitlich begrenzt vorab in zwei Teilen erleben. Der erste Teil der Demo im Dorf ist ab dem 18. April um 19 Uhr für 8 Stunden verfügbar und kann für bis zu 30 Minuten gespielt werden. Der Download kann ab dem 16. April um 01:00 Uhr im PlayStation Store gestartet werden. Der zweite Teil der Demo, der im Schloss spielt, ist ab dem 25. April um 19 Uhr für 8 Stunden verfügbar und kann für bis zu 30 Minuten gespielt werden. Der Download kann ab dem 16. April um 01:00 Uhr im PlayStation Store gestartet werden.

„The Mercenaries“-Modus

In dem bereits bekannten Modus warten neue Inhalte und Belohnungen auf die unerschrockenen Spieler. Dort gilt es bestimmte, immer schwieriger werdende Ziele zu erfüllen, bevor die Zeit abläuft. Der Modus wird mit dem Abschluss der Hauptkampagne freigespielt und vom Händler „The Duke“ begleitet, der Spieler Waffen und Upgrades verkauft, die bei den Herausforderungen helfen sollen. Zusätzlich können Spieler Fähigkeiten erwerben, die ihre Waffen und physischen Fähigkeiten stärken.

Neuer Trailer

Zu Guter Letzt gibt es einen neuen Trailer, der mehr von dem rätselhaften Dorfes zeigt und wie unterschiedlich die Gebiete und Feinde sein werden. Der mysteriöse Mann, der schon im ersten Showcase gezeigt wurde, wird im Trailer als Heisenberg vorgestellt. Es bleibt jedoch ein Geheimnis, welche Rolle er bei der Mission von Ethan Winter spielt, seine Tochter zu finden. Die Rückkehr von Serien-Veteran Chris Redfield und seine fragwürdigen Absichten lassen seine Rolle im Spiel noch mysteriöser wirken.

“Resident Evil Village” erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Staida und PC (Steam). Weitere Informationen, Trailer, Editionen und mehr von “Resident Evil Village” findet ihr hier bei uns: KLICK!

Das komplette Showcase-Event (nur auf YouTube verfügbar)

Quelle: Pressemitteilung