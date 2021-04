In Sound Mind – Release-Termin für PC und Konsolen, neuer Trailer

Das Entwicklerteam von We Create Stuff haben jetzt den offiziellen Release-Termin für ihren realitätsverzerrenden Horror-Thriller „In Sound Mind“ festgelegt. So wird das First-Person-Horror-Spiel am 3. August 2021 für Nintendo Switch, Xbox Series X, PlayStation 5 und PC (Steam) erscheinen.

Diese Bekanntgabe wurde von einem Trailer belgeitet, der einen kleine Vorgeschmack auf das düstere Geschehen liefert. Das Spiel konfrontiert euch mit unvorhersehbaren Gefahren in den Erinnerungen verschiedener Personen.

Die Homepage des Spiels findet hier: KLICK! Weiterhin gibt es auf Steam eine kostenlose Demo-Version von “In Sound Mind” (siehe hier). Zusätzliche Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung