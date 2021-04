Orbital Bullet – Launch-Trailer der Early Access-Version

Heute ist der offizielle Start der Early Access-Phase des 360° Rogue-lite „Orbital Bullet“. Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio SmokeStab werden das Spiel für 12,99 Euro (UVP) auf Steam anbieten. Um den Start der Early Access-Phase abzurunden, präsentierten die Team einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet. Dieser zeigt erstmals den Wasserplanten, der neue Gegnertypen, Waffen, Endbosse, Skills und Features bietet.

Passend zum Wasserplaneten haben sich die beiden Teams mit Ocean Cleanup zusammengetan und eine spezielle Save The World-Edition auf Steam für 22,99 Euro (UVP) veröffentlicht. Diese beinhaltet den offiziellen Soundtrack und bei jeder verkauften Save The World-Edition von „Orbital Bullet“ gehen 10% der Assemble-Einnahmen an Ocean Cleanup. Mit Orbital Bullet hat Assemble bereits die fünfte Save The World-Editions auf Steam herausgebracht, die verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen. Die Webseite von Ocean Cleanup findet ihr hier: KLICK!

„Orbital Bullet“ ist ein Rogue-lite-Action-Plattformer. Alle Level des Spiels sind kreisförmig. Dadurch erfolgen jede Bewegung und jeder Schuss in einer 360°-Perspektive. Während des Kreisverkehrs können Verbesserungsmodifikationen, Waffen und mehr freigeschaltet werden.

Quelle: Pressemitteilung