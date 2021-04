Life is Strange: True Colors – Alex und Steph stellen sich in zwei Trailern vor

Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games veröffentlichten heute zwei neue Trailer zum kommenden Adventure “Life is Strange: True Colors”. Die neuen Trailer stellen zwei Charaktere des Spiels vor.

Der erste Trailer rückt die Protagonistin Alex Chen in den Mittelpunkt. Alex besitzt die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unterdrückte Kraft einsetzen, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufzudecken.

Im zweiten Trailer präsentiert sich Steph, die bereits in “Life is Strange: Before the Storm” mitwirkte. Die Mitschülerin von Chloe Price und ehemalige Bewohnerin von Arcadia Bay, lässt sich in “Life is Strange: True Colors” in Haven Springs nieder.

Die Veröffentlichung von “Life is Strange: True Colors” erfolgt voraussichtlich am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam und Windows Store) und für Google Stadia. Das Spiel wird dieses Mal nicht in Episodenform erscheinen.