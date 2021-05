Prinny Presents NIS Classics Volume 1 – Termin steht, PC-Version von Soul Nomad & the World Eaters angekündigt

Erst im vergangen März kündigte NIS America eine neue Sammlung von Klassikern an, die für die Nintendo Switch erscheinen wird. “Prinny Presents NIS Classics Volume 1” lautet der Namen der Kollektion, welche die beiden Spiele Phantom “Brave: The Hermuda Triangle Remastered” und “Soul Nomad & the World Eaters” enthält.

Wie NIS America heute bekannt gab, erfolgt die Veröffentlichung für die Nintendo Switch am 03. September 2021 in Europa. Auch eine physische Version wird den Handel erreichen, die ihr bereits unter anderem bei Amazon.de (Affi-Link) vorbestellen könnt. Enthalten sind in der Deluxe Version diverse Boni, wie eine CD mit dem Soundtrack und ein Artbook.

Die PC-Spieler dürfen sich hingegen auf “Soul Nomad & the World Eaters” freuen. Die Veröffentlichung der digitalen Version erfolgt über die Vertriebsplattform Steam und erscheint am 31. August 2021. Des Weiteren gibt es einen neuen Trailer zu sehen, der das Spiel “Soul Nomad” in den Mittelpunkt rückt.

Quelle: Pressemitteilung