Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground – Gameplay-Trailer

Der Gameplay-Trailer liefert einen Überblick das Geschehen in „Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground“. Das Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen entsteht derzeit bei Gasket Games und wird von Focus Home Interactive am 27. Mai 2021 für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Als Spieler wird man eine von drei spielbaren Fraktionen wählen (Stormcast Eternals, Nighthaunt und Maggotkin) und sich in die nicht-lineare, prozedural-generierte Einzelspielerkampagne oder den Multiplayer-Modus (1-vs-1) begeben können. Dort erwarten euch strategische Kämpfe sowie die Möglichkeit eure Einheiten und Ausrüstung zu verbessern.

Die Homepage von „Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung