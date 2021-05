Stonefly – Release-Termin und neuer Gameplay-Trailer

MWM Interactive und Entwickler Flight School Studio haben einen neuen Trailer von ihrem atmosphärisches Adventure „Stonefly“ veröffentlicht. Dort gibt es einen kleinen Eindruck von den Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Diese lassen sich auch miteinander kombinieren. Neben diesen Trailer wurde auch der offizielle Release-Termin verraten. So erscheint „Stonefly“ am 1. Juni 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam und EGS).

„Unser kleines Team hat sich vorgenommen, mit Stonefly ein visuell einzigartiges und mechanisch originelles Spiel zu erschaffen und wir denken, dass die Spieler es lieben werden, Annikas Geschichte zu folgen und durch die Welt zu schweben, die wir für sie erschaffen haben,“ sagt Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. „Wir versuchen immer, etwas zu kreieren, das außerhalb der Norm liegt und MWM Interactive sind dabei ein großartiger Partner, der uns den kreativen Freiraum gibt, Risiken einzugehen und unbekannte Gefilde zu erkunden. Stonefly ist ein ambitioniertes Projekt, anders als alles, was wir bisher gemacht haben und wir sind sehr stolz darauf.“

In dem Mech-Abenteuer erwartet die Spieler ein zauberhafter Wald, wo die brillante sowie naive Erfinderin Annika Stonefly ein verlorenes Familienerbstück sucht. Es ist die Coming-of-Age-Geschichte von Annika. In der Rolle von Annika erfinden und nutzen die Spieler Fähigkeiten für ihre eigenen Mechs. Ihre Reise führt sie in die Tiefen eines Waldes, wo sie geschickt durch wunderschöne Flora und gefährliche Fauna gleiten müssen, um an Rohmaterialien zu gelangen. Dabei müssen sie sich hungrigen Käfern stellen und treffen eine Reihe Charaktere, die Annika dabei helfen, ihre innere Stärke zu finden und ihr Erbe zu akzeptieren.

Quelle: Pressemitteilung