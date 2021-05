Enter The Gungeon – Der Soundtrack erhält eine neue Vinyl-Edition

Bereits im Jahre 2016 veröffentlichten Devolver Digital und Dodge Roll eine Vinyl-Edition zum Top-Down-Shooter “Enter The Gungeon”. Das Spiel feiert nun seinen fünften Geburtstag und die beiden Unternehmen kündigten zur Feier eine neue Vinyl-Edition an, die ihr ab sofort vorbestellen könnt.

Diese spezielle Kollektion präsentiert Musik von doseone und beinhaltet den kompletten “Enter the Gungeon”-Soundtrack. Das bedeutet auch, dass die Tracks des DLCs “Exit The Gungeon” mit an Bord sind. Die neue Vinyl-Edition des Soundtracks enthält drei Vinyl, die in einem Pop-Up-Triple-LP-Sleeve stecken, das von Joseph Harmon entworfen wurde.

Die limitierte Edition, die zweifarbige Vinyl enthält, ist exklusiv im Devolver-Store erhältlich. Der Versand wird im November 2021 beginnen. “Enter The Gungeon” ist für den PC, die PS4, die Xbox One, die Nintendo Switch und für Google Stadia erhätlich.