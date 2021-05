Life is Strange: True Colors – Deutsche Synchronsprecher bekannt

Das im September 2021 erscheinende Adventure „Life is Strange: True Colors“ wird mit einer deutschen Sprachausgabe ausgestattet sein. Square Enix gewährte einen Einblick in die deutsche Synchronisation und stellt die Besetzung vor.

Als die Protagonistin Alex Chen in der beschaulichen Stadt Haven Springs in Colorado ankommt, wird sie Teil einer engverbundenen Gemeinschaft voller Geheimnisse, Überraschungen und potenzieller neuer Freunde. Ihre Kraft der Empathie erlaubt es ihr, diese Menschen im Verlauf des Spiels innig kennenlernen. In der deutschen Fassung wird Alex Chen von Lin Gothoni gesprochen, während Nick Forsberg ihrem Bruder Gabe seine Stimme leiht und Steph, bekannt aus Before the Storm, von Ronja Peters verkörpert wird.

Alex hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufdecken, die in der Kleinstadt vergraben sind. Die Spieler kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

„Life is Strange: True Colors“ wird von Deck Nine Games entwickelt, dem Team hinter „Life is Strange: Before the Storm“, und Square Enix External Studios. Die Veröffentlichung erfolgt am 10. September 2021 für Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam und Windows Store).

Die Homepage der Videospielreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über die Spiele der Reihe findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung