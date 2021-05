Resident Evil Village – Launch-Trailer zum Release

Capcom hat mit „Resident Evil Village“ das nächste Kapitel der Survival-Horror-Series für PC, Google Stadia, Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht. „Resident Evil Village“ kann kostenlos von der PlayStation 4- zur digitalen PlayStation 5-Version upgegradet werden und unterstützt Smart Delivery für Xbox Series X|S- und Xbox One.

In dem Spiel findet ihr euch in einem abgelegenen, verschneiten Dorf wieder, wo ihr aus mysteriöse Charaktere trefft und gegen grauenhafte Monster ums Überleben kämpft. Dabei führt das Spiel die Erzählung um Ethan Winters fort, die in „Resident Evil 7 biohazard“ ihren Anfang fand.

Neben Serienheld und -veteran Chris Redfield werden auch bedrohliche Charaktere wie Lady Dimitrescu eine Rolle spielen, die Ethan auf seiner Mission, seine Tochter zu retten, trifft. Zusätzlich zur Handlung kehrt auch der „The Mercenaries“-Spielmodus zurück. Dieser wird nach Abschluss des Story-Modus freigeschaltet und bietet neue Features, die den Widerspielwert erhöhen.

Um das 25-jährige Jubiläum des „Resident Evil“-Franchise zu feiern, bekommen Käufer von „Resident Evil Village“ außerdem früheren Zugang zum Mehrspieler-Titel „Resident Evil Re:Verse“, der im Sommer 2021 erscheint. Weitere Informationen, Trailer, Editionen und mehr findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung