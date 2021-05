Base One – Launch-Trailer zum Release der PC-Version

Mit „Base One“ veröffentlichten Blowfish Studios und Entwicklerstudio PixFroze jetzt eine Space Colony Management Simulation für PC. Die Konsolen-Version für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 befindet sich noch in der Entwicklung und soll später in diesem Jahr erscheinen.

In “Base One” schlüpft ihr in die Rolle unerschrockener Entdecker, die eine neue Heimat im Kosmos errichten wollen. Eure Aufgabe ist es Kolonien zu bauen und die lebenswichtigen Bedürfnisse wie Wärme, Sauerstoff und Strom sichern und verwalten. Auch die Suche nach Ressourcen ist ein wichtiger Faktor. Das Spiel bietet eine Kampagne, in der euch eine Reihe von Prüfungen erwarten. Die Geschichte selbst ist laut eigenen Angaben ein gesellschaftspolitisches Drama.

Die PC-Version ist via Steam und GOG.com sowie für Mac via Mac App Store für 19,99 Euro (UVP) erhältlich. Während die Synchronisation nur auf Englisch verfügbar ist, gibt es auch Untertitel in Deutsch.

Hier findet ihr die offizielle Homepage des Spiels: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung