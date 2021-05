Dark Alliance – Ein frostiger In-Game Trailer

Wizard of the Coast und Tuque Games veröffentlichten heute einen neuen In-Game Trailer zum kommenden und kooperativen Third-Person-RPG „Dark Alliance“. Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, stellt die Frostriesen vor. Utaar, ein berühmt-berüchtigter König der Frostriesen und anscheinender Nachkomme von Kelvin selbst, sucht das Grab seines Vorfahren, in der Hoffnung, die Mittel wiederzugewinnen, um dem Crystal Shard seine Würdigkeit zu beweisen.

“Dark Alliance” ist im bekannten „Dungeons & Dragons“-Universum angesiedelt. Es spielt in den Forgotten Realms und lässt den berüchtigten Drizzt Do’Urden und seine legendären Gefährten – Catti-Brie, Bruenor und Wulfgar – gegen einige der bekanntesten Monster aus der Welt von D&D antreten. Frostriesen, Betrachter und weiße Drachen durchstreifen die gefrorene Tundra von Icewind Dale auf der Suche nach dem Crystal Shard – und es liegt an den Gefährten die Kraft aufzubringen, um sie davon abzuhalten ihn zu beanspruchen und dazu zu nutzen ihr Zuhause zu zerstören.

Das Spiel erscheint am 22. Juni 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung