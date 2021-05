Open Country – Release-Termin des Jagdspiels, Gameplay-Trailer

„Open Country“ ist ein Open-World-Jagdspiel im Arcade-Style, das von 505 Games und Entwicklerstudio FUN Labs für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird. Das Spiel wird am 3. Juni 2021 erscheinen und für 14,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

In „Open Country“ legt ihr eure digitalen Wanderstiefel an und schlüpft in die Rolle eines ganz normalen Büroangestellten, der sich nach Abwechselung vom beengten Stadtleben sehnt. Um der Hektik und dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begebt ihr euch zusammen mit einem Hund in die ungezähmte Natur und entdeckt eure Überlebenskünste und die neu gewonnene Freiheit in der Wildnis.

Die Welt des Spiels soll von handgemacht sein und dank eines Wettersystems für die passende Atmosphäre sorgen. Durch das Erledigen von Aufgaben und Missionen können bessere Waffen und Ausrüstung freigeschaltet werden. Weitere Eindrücke von den Angel-, Fahrzeug, und Wanderelementen zeigt der folgende Gameplay-Trailer.

Die Homepage von “Open Country” findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung