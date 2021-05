Bei “Aerial_Knight’s Never Yield” handelt es sich um einen 3D-Runner, der euch in ein futuristisches Detroit, das im Stile Tokios glänzt. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Wally. Ein geheimnisvoller Charakter, der zurückgeholt hat, was verloren war. Nun rennt er seinen Freinden davon, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Geheimnisse zu enthüllen.

Der Soundtrack von „Aerial_Knight’s Never Yield“ stammt aus der Feder von Daniel “Danime-Sam” Wilkins, einem Musiker aus Detroit, der Vocals von Künstlern aus der ganzen Welt verwendet. Der Soundtrack bietet eine Mischung aus Hip-Hop, Rap, Soul und Trip-Hop.

Diesen Soundtrack könnt ihr schon bald in physischer Form in den Händen halten, wie Black Screen Records und Headup Games am heutigen Tage verkündeten. Zwei farbige Vinyl stecken in einem Gatefold, dessen Artwork direkt vom Spieleentwickler Neil Jones (aka. Aerial_Knight) stammt. Außerdem ist ein Bandcamp-Code für den digitalen Soundtrack und eine Emaille-Anstecknadel enthalten.

Bestellen könnt ihr das gute Stück direkt beim Kölner Musiklabel Black Screen Records. Den Store findet ihr hinter diesem Link. “Aerial_Knight’s Never Yield” erscheint am 19. Mai für den PC und für die Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung / Black Screen Records