Kerbal Space Program 2 – Entwicklervideo rund um das Spiel

Die Teams von Private Division und Entwicklerstudio Intercept Games arbeiten weiterhin an „Kerbal Space Program 2“, dem Nachfolger des 2015 erschienenen Weltraumflugsimulation „Kerbal Space Program“. Auch in der Fortsetzung wollen die Entwickler eine Simulation bieten, die wissenschaftlich korrekt ist und die grauen Zellen der Spieler fordert. Gleichzeitig soll es Neueinsteigern leichter gemacht werden, sich zurechtzufinden.

In dem Entwicklervideo gehen die Entwickler (mit Gastauftritten der Astrophysiker Joel Greene & Scott Manley), genauer auf das neue Tutorialsystem ein. Hinzu stellen sie Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vor und sprechen über die Philosophie, mit der sie an die Entwicklung von „Kerbal Space Program 2“ herangegangen sind. Ziel war es immer, ein Spielerlebnis zu schaffen, bei dem man nicht nur etwas lernen, sondern bei dem man auch einfach Spaß haben kann.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung