The Last Spell – Starttermin für Early Access-Phase

„The Last Spell“ ist ein rundenbasiertes Taktikspiel mit Roguelite- und Verteidigungselementen, das sich derzeit für PC in der Entwicklung befindet. Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio Ishtar Games (ehemals CCCP) werden am 3. Juni 2021 die Early Access-Phase starten, womit interessierte Spieler für 19,99 Euro (UVP) in die düstere Welt reisen und am letzten Kampf der Menschheit teilnehmen können.

In dem Spiel sollen euch rundenbasierte Kämpfe sowie Gruppenmanagement. Hinzu kommen Roguelite-Elemente, wie prozedural generierte Reihen von Gegnern und zufällige Verstecke von Ausrüstungsgegenständen sollen euch jedes Mal aufs Neue herausfordern. Das Ganze wird von einem Synth-getriebenen Progressive-Metal-Soundtrack begleitet.

Einen Überblick auf die Gameplay-Inhalte liefert der folgende Gameplay-Trailer. Weiterhin steht eine Demo-Version von “The Last Spell” auf Steam zum Download bereit (siehe hier). Das Spiel selbst ist hier auf Steam zu finden: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung