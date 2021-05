Rust – Launch-Trailer zum Release der Konsolen-Version

Entwickler und Publisher Double Eleven hat jetzt das Open-World-Multiplayer-Survival-Spiel „Rust“ als Console Edition für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Diese Version basiert auf der von Facepunch Studios entwickelten PC-Version von „Rust“ und wurde speziell für die Konsolenerfahrung optimiert und ermöglicht Crossplay zwischen der PlayStation- und der Xbox-Plattform.

In „Rust – Console Edition“ werden Spieler mit bis zu 100 anderen Teilnehmern auf einer mysteriösen postapokalyptischen Insel aufwachen, die mit verfallenen Industriedenkmälern und forschenden Wissenschaftlern übersät ist. Es liegt dann an den Spielern herauszufinden, wie Sie sich in einer Welt, in der alles nach ihrem Leben trachtet, erfolgreich sein können.

Es gilt nicht nur Hunger und Durst zu besiegen, sondern auch das Aufeinandertreffen mit Wölfen, Bären, Spielern und anderen Gefahren zu überleben. Als Spiel ohne Regeln steht es den Spielern frei, trügerisch und aggressiv zu sein. Dies soll zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen Spielern führen.

Quelle: Pressemitteilung