Daymare: 1994 Sandcastle – Prequel zu Daymare: 1998 angekündigt

Der Third-Person-Shooter “Daymare: 1998” erhält ein Prequel. Dies teilten Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Invader Studios mit. Erscheinen soll das Spiel im Laufe des nächsten Jahres für den PC und für die Konsolen.

“Daymare: 1994 Sandcastle” lautet der Name des kommenden Werks. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt die Spezialagentin Dalila Reyes, eine ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht. Sie muss sich in den labyrinthischen Tiefen eines Militärforschungszentrums begeben, wo der Tod auf die wartet.

Angetrieben wird “Daymare: 1994 Sandcastle” von der Unreal Engine 4. Wie die Entwickler mitteilten, enthüllt man im Spiel die Vergangenheit einiger der beliebtesten Charaktere von “Daymare: 1998”. Auch neue Charaktere sowie Monster werden einen Weg in das Spiel finden.

Quelle: Pressemitteilung