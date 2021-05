Graven – Der Retro-Shooter startet in die Early-Access-Phase

Entwickler Slipgate Ironworks und die Publisher 3D Realms und 1C Entertainment veröffentlichten heute den Retro-Shooter “Graven”, dem spirituellen Nachfolger des Klassikers “Hexen II”. Allerdings erfolgt am heutigen Tage kein kompletter Release, sondern eine Version, die sich noch in der Entwicklung befindet.

Die Earl-Access-Phase findet auf den digitalen Distributionsplattformen Steam, GOG und Epic Games Store statt. Die frühe Version des Shooters beinhaltet die erste von drei geplanten Regionen, vier Quests, fünf Waffen und zwei Zaubersprüchen. Im Laufe der Early-Access-Phase kommen weitere Quests, Waffen und Regionen hinzu.

Als gläubiger Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens, um jemand anderes zu helfen, zum Tode verurteilt wurde, findet ihr euch in einem kleinen Boot treibend in einem Sumpf wieder. Ein Fremder bringt euch an Land und gibt euch vage Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch, mit dem Ziel, die ketzerischen Sekten zu jagen, die für die Beschwörung von Seuchen verantwortlich sind.

“Graven” kombiniert Action, Erkundung und das Lösen von Rätseln und orientiert sich dabei an den klassischen Shootern der 90er Jahre. Drei weitläufige Regionen laden zur Erkundung ein. Das Design der Charaktere stammt aus der Feder von Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life). Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) leiht dem Protagonisten von “Graven” seine Stimme.

Die Vollversion von “Graven” soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls. Diesen seht ihr direkt unter diesen Zeilen.