Necromunda: Hired Gun – Opening Cinematic-Trailer

Vor kurzem präsentierten Focus Home Interactive und Entwickler StreumOn Studio einen Cinematic-Trailer des morgen erscheinen Shooters „Necromunda: Hired Gun“. Der Trailer zeigt die namensgebende Stadt Necromunda, eine der dunkelsten Gegenden im Warhammer 40.000 Universum. Die Tiefen der Stadt sind der Zufluchtsort für den Abschaum der Gesellschaft: Gangs, Gesetzlose und natürlich Kopfgeldjäger, die nicht nur das schnelle Geld im Blick haben, sondern auch zur Legende werden wollen.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines gnadenlosen Söldners, der in dieser berüchtigtsten Makropolenstadt auf die Kopfgeldjagd geht. Die Entwickler versprechen einen schnellen Shooter und allerhand Feuerkraft. So sollen sich die Waffen modifizieren lassen und es sollen verschiedene Augmentationen für den Protagonisten bereitstehen, welche seine Fähigkeiten verbessern.

„Necromunda: Hired Gun“ erscheint am 1. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine physische Version ist ab dem 30. Juni im Handel verfügbar. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung