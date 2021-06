Spirit of the Island – Lebenssimulations-RPG für PC angekündigt

Vor kurzen kündigten META Publishing zusammen mit dem brasilianischen Solo-Entwickler Alex Kikuchi (1M Bits Horde) das story-getriebene Lebenssimulations-RPG „Spirit of the Island“ an. Das Spiel soll dieses Jahr für PC erscheinen und unter anderem durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden. Sobald das Finanzierungsziel erreicht ist, werden Stretch-Goals für die Entwicklung für die Konsolenversion sowie für die plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung angesetzt.

Nach offiziellen Angaben ist der Titel von Spielen wie „Stardew Valley“, „Moonlighte“r, „Animal Crossing“ und „Legend of Zelda“ inspiriert. Das Ziel der Entwickler ist Story-Elemente in einem Lebenssimulations-RPG zu vereinigen. Hinzu kommen Crafting-, Management- und Baumechaniken.

Als Spieler findet ihr euch auf eine tropischen Insel wieder. Dieses ehemalige Touristenparadies liegt nun in Trümmern und die wenigen Menschen, die es noch bewohnen, brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Während man versucht ein florierendes Touristenziel aufzubauen, trefft ihr unterschiedliche Charaktere, erfüllt herausfordernde Missionen, lernt neue Fähigkeiten und entdeckt mehr über eure Vergangenheit, während ihr die einzigartigen Orte erkundet, die die Insel so besonders machen.

Quelle: Pressemitteilung