Chivalry 2 – Launch-Trailer und weitere Informationen

In wenigen Tagen werden Tripwire Presents, Deep Silver und Entwickler Torn Banner Studios den Nahkampf-Multiplayer-Titel „Chivalry 2“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Es ist der offizielle Nachfolger von „Chivalry: Medieval Warfare“ und wird am 8. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (EGS) erhältlich sein.

Zudem wird „Chivalry 2“ zum Start auf GeForce NOW gestreamt. GeForce NOW ist NVIDIAs offener Cloud-Gaming-Service, der sich in das PC-Gaming-Ökosystem klinkt, in dem es von NVIDIA-GPUs streamt. Das Spielen von PC-Games auf GeForce NOW bietet Mitgliedern sofortigen Zugriff und verwendet Game Ready-Treiber. Alle Details zu GeForce NOW finden Sie auf der offiziellen Webseite (siehe hier).

Vorab-Download und Startzeit von “Chivalry 2”

Xbox- und PlayStation-Konsolen: Ab dem 6. Juni um ca. 17 Uhr

PC: Ab dem 8. Juni um ca. 16:30 Uhr EDT

Der offizielle Release des Spiels und damit der Start der Server ist am 8. Juni um ca. 17 Uhr. Dann könnt ihr an den mittelalterlichen Schlachte mit bis zu 64 Spieler teilnehmen. Gegenüber des Vorgängers soll euch unter anderem ein neues und verbessertes Kampfsystem erwarten, das Echtzeitschläge und ein Combo-System kombiniert. Die Kämpfe in „Chivalry 2“ wurden mit dem Ziel konzipiert, mehrere Gegner zeitgleich zu bekämpfen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung