Recipe for Disaster – Demo-Version und Early Access-Phase angekündigt

Erst im März 2021 kündigten Kasedo Games und das Entwicklerteam Dapper Penguin Studios das Restaurantmanagement- und Social Simulation-Spiel „Recipe for Disaster“ an. Der Titel soll jetzt im dritten Quartal 2021 in die Early Access-Phase auf PC gehen (andere Plattformen folgen).

Vorab soll eine spielbare Demo-Version im Rahmen des Steam NextFests vom 16. bis 22. Juni 2021 verfügbar sein. Was diese Demo bieten wird, wird in dem unten zu findenden Entwicklervideo verraten.

“Recipe for Disaster hat bereits einen überzeugenden Spielablauf und gibt den Spielern jede Menge Freiheiten, wenn es darum geht, ihr eigenes Restaurant zu bauen, zu dekorieren und ihre eigene Speisekarte von Grund auf zu erstellen”, sagt Alex Mochi, Gründer von Dapper Penguin Studios. “Indem wir in den Early Access gehen, können wir verschiedene Gameplay-Features zu einem früheren Zeitpunkt anbieten, so dass wir Feedback erhalten und das bestmögliche Spielerlebnis bei der Vollversion liefern können.”

“Mit unserer Erfahrung aus Rise of Industry wissen wir, welches Qualitätsniveau die Spieler von einer Early-Access-Veröffentlichung erwarten, und während wir immer auf das Feedback der Spieler eingegangen sind, wollen wir dieses Mal der Community noch mehr Mitspracherecht geben, und wir glauben, dass unser Plan für die Abstimmung über die wichtigsten Features des Spiels allen gut tun wird.”

Hier findet ihr „Recipe für Disaster“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns: KLICK!

