Landwirtschafts-Simulator 22 – Collector’s Edition und mehr

Dieses Jahr beschert uns GIANTS Software mit dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ einen neuen Trailer der Videospielreihe. Zusammen mit astragon Entertainment werden die Entwickler eine limitierte Collector’s Edition für PC in den Handel bringen, die diverse Bonusinhalte bieten wird.

Landwirtschafts-Simulator 22 – Collector’s Edition

Rundumleuchte Auf schwere Maschinen mit eingeschalteter Warnleuchte reagiert die per USB angeschlossene Rundumleuchte in Echtzeit

Zwei Poster

24 Sticker

Neue Modding-Tutorials.

Abhängig von der Region freuen sich Käufer der Standard Edition auf einen Fendt 900 Vario, Massey Ferguson 8S, Case IH Magnum 340 oder Zetor Crystal auf dem Cover.

Gameplay-Feature: Produktionsketten

Im kommenden „LS22“ sorgen Produktionsketten für eine weiteres Feature im Wirtschaftsbereich. Als Spieler liefert ihr die geernteten Feldfrüchte zur Weiterverarbeitung an verschiedene Betriebe. Die Getreidemühle etwa produziert Mehl und beginnt damit eine lukrative Fertigungskette, an deren Ende feines Brot oder köstliche Kuchen in der Bäckerei entstehen.

Abhängig von den zu produzierenden Gütern muss der jeweilige Betrieb erst mit den nötigen Rohstoffen wie Zucker oder Butter versorgt werden. Nach der Produktion erfolgt die Auslieferung der Waren an Händler wie den örtlichen Supermarkt. Während einige Geschäfte und Produktionsstätten bereits existieren, errichten Spieler diese auch selbst, um ihren Betrieb und ihre Einnahmequellen damit zu erweitern.

US-Map: Elmcreek

Im Spiel erwarten euch zwei neue Maps und eine überarbeitete Version der alpinen Erlengrat-Karte. Inspiriert vom mittleren Westen der USA, bietet Elmcreek riesige Flächen und Felder für virtuelle Farmen. Felder unterschiedlicher Größen und Formen sind dabei in eine authentische Landschaft Nordamerikas eingebettet.

Stadtauswärts gelegen, zeichnet sich die Karte durch reißende Flüsse, hügelige Areale mit Unterführungen und sogar einen rauschenden Wasserfall aus. Auch ein typisch US-amerikanischer Highway, eine Tankstelle sowie ein Baseball-Stadion und riesige Silos bestimmen das Flair.

“Landwirtschafts-Simulator 22” soll im 4. Quartal 2021 für PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen zur „Landwirtschafts-Simulator“-Reihe findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung