Encased – Trailer stellt die fünf Disziplinen des Spiels vor

„Encased“ ist ein isometrisches, dystopisches Sci-Fi-RPG, das von Dark Crystal Games entwickelt wird und sich derzeit in der Early Access-Phase befindet. In dem Spieler beginnen die Spieler in einer von fünf Disziplinen – Wissenschaft, Technik, Sicherheit, Management oder Sträfling -, die sich sowohl auf ihre anfänglichen Werte als auch auf ihre Spezialisierung auswirken und einzigartige Dialoge innerhalb des Spiels eröffnen (oder verhindern). Nach dem Betreten der Kuppel und dem Abschluss des ersten Levels ereignet sich ein Kataklysmus, der alles innerhalb der Kuppel verändert.

In dem Spiel befindet sich der Spieler in einem alternativen Jahr 1976, wo in der abgelegenen Wüste ein riesiges und unerklärliches Artefakt – The Dome – entdeckt wird, das bis zum Rand mit erstaunlicher Technologie gefüllt ist, die die Menschheit um Hunderte von Jahren voranbringen könnte.

Der Haken ist, dass lebende Kreaturen diese Kuppel, The Dome, zwar betreten aber nicht wieder verlassen können. Nur nicht-lebendes und nicht-organisches Material kann wieder nach außen gelangen. Wer also einmal drin ist, der bleibt dann auch dort.

Dark Crystal Games wird „Encased“ zusammen mit Prime Matter (Gaming-Label von Koch Media) für PC veröffentlichen. Der Release erfolgt im Herbst über Steam, EGS und GOG. Nach offiziellen Angaben konzentrieren sich die Entwickler erstmal nur auf eine PC-Version. Dies liegt an der Komplexität und Tiefe des Spiels. Erst nach der Veröffentlichung wird eine Portierung oder maßgeschneiderte Konsolenversion in Erwägung gezogen.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung