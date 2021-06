Planet of Lana – Malerisches Rätselabenteuer entführt euch auf eine Rettungsmission

Entwickler Wishfully und Publisher Thunderful enthüllten heute “Planet of Lana”. Das Spiel ist ein filmisches Rätselabenteuer, eingebettet in eine Science-Fiction-Saga, die sich über Jahrhunderte und Galaxien erstreckt.

In “Planet of Lana” brechen ein junges Mädchen und ihr treuer Freund zu einer Rettungsmission auf, die sie durch eine bunte Welt voller Maschinen und fremdartiger Kreaturen führ. Ein Planet, der einst ein Ort des ungestörten Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier war, hat inzwischen eine ganz andere Gestalt angenommen.

Das von Hand gezeichnete Adventure könnt ihr in einem ersten Trailer begutachten, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. Der Release von “Planet of Lara” erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.