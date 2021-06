The Anacrusis – Koop-First-Person-Shooter angekündigt

Das Entwicklerstudio Stray Bombay hat gestern den kooperativen First-Person-Shooter „The Anacrusis“ für Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam und EGS) angekündigt. In dem FPS befindet ihr euch mit bis zu vier Spieler an Bord eines riesigen Raumschiffs, das am Rande des erforschten Weltraums gestrandet ist.

„The Anacrusis“ erzählt die Geschichte von vier unwahrscheinlichen Überlebenden – Nessa, Guion, Liu und Lance, die unfreiwillig am Kampf teilnehmen, die Menschheit gegen die außerirdische Bedrohung zu schützen. Damit den Spielern eine passende Herausforderung geboten wird, kontrolliert eine KI alle Aspekte des Spiels. Dazu gehört das Spawnen der Gegner, Dirigieren der Bosse und das Platzieren von Waffen, Gadgets und Heil-Sets.

Auf der Steam-Seite des Spiels (siehe hier) wird Herbst 2021 als Release-Zeitraum angegeben. Dort wird auch Mod-Support aufgelistet. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Homepage des Spiels (siehe hier).

Quelle: Steam