Far Cry 6 – Der Schurke Antón Castillo zeigt seine Macht im neuen Cinematic-Trailer

Im Oktober erscheint mit „Far Cry 6: Die Guerilla Revolution“ der neuste Teil der “Far Cry”-Reihe. Auch der sechste Teil wird wieder einen Oberschurken in den Mittelpunkt der Geschichte rücken. Hierbei handelt es sich um Antón Castillo der vom Schauspieler Giancarlo Esposito verkörpert wird. Ubisoft veröffentlichte einen neuen Trailer, der Castillo und seinen 13-jährigen Sohn Diego, der in die blutigen Fußstapfen seines Vaters tritt, präsentiert.

Des Weiteren gibt es einen weiteren Trailer unter diesen Zeilen zu sehen, der euch den Season Pass zeigt. Dieser ermöglicht es euch, in die Rolle der Schurken aus den vergangenen “Far Cry”-Spielen zu schlüpfen. So könnt ihr die Kontrolle über Vaas Montenegro, Pagan Min and Joseph Seed übernehmen, die alle von der Originalbesetzung gespielt werden, und deren Vergangenheit aufdecken.

Der Season Pass ist bereits in der Gold Edition und Ultimate Edition vorhanden und kann ebenfalls separat erworben werden. Der Season Pass bietet folgende Inhalte:

DLC Episode 1: „Vaas: Wahnsinn“

DLC Episode 2: „Pagan: Kontrolle“

DLC Episode 3: „Joseph: Kollaps“

Far Cry 3: Blood Dragon Outfit: Blood Dragon-Ausrüstungspaket Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Fahrzeug: Omega Enforcer Waffenanhänger: KillStar Vierbeiner auf Abruf: K-9000 Chibi-Fahrzeug: Blood Dragon Chibi



„Far Cry 6: Die Guerilla Revolution“ erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Amazon Luna und PC (exklusiv im EGS und Ubisoft Store) sowie Ubisoft+. Fans, die Far Cry 6 auf Xbox One und PlayStation 4 erworben haben, können das Spiel kostenfrei auf die Version für die Folgegeneration, Xbox Series X/S und PlayStation 5 übertragen.

