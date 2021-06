Lemnis Gate – Release-Termin festgelegt

Der von Ratloop Games Canada entwickelte Strategie-Shooter „Lemnis Gate“ hat einen Release-Termin erhalten. So werden die Entwickler das Spiel zusammen mit Frontier Foundry am 3. August 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Vorbesteller erhalten 20% Rabatt und den KARL-Agenten sowie den Waffen-Skin „Mettle Mantis“.

In dem First-Person-Shooter „Lemins Gate“ steht die Zeitschleifen-Mechanik im Vordergrund. Sie sorgt dafür, dass Spieler sich mit ihren früheren Ichs zusammentun, die Ereignisse früherer Runden verändern und sogar den Tod rückgängig machen können. Egal, ob sie ihre Gegner online überlisten oder sich lokal mit Freunden messen, die Spieler müssen strategisch klug vorgehen, um erfolgreich zu sein, während sie ihre Spielzüge in spannenden 1v1- und 2v2-Matches nach und nach planen und ausführen.

In fünf Runden, die alle in einer 25-Sekunden-Zeitschleife stattfinden, wählen die Spieler einen von sieben einzigartigen Agenten aus und versuchen, geniale Taktiken einzusetzen, die das gesamte Match beeinflussen werden. Die Beherrschung der Fähigkeiten jedes einzelnen Agenten bietet die beste Chance auf den Sieg in „Lemnis Gate“.

Neben dem Release-Termin wurde im Rahmen der E3 PC Gaming Show ein neuer Trailer gezeigt. Dieser zeigt weiteres Gameplay sowie die Karte „Tectonic Wells“. Die Homepage findet ihr hier: KLICK! Hier könnt ihr den Shooter auch auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung