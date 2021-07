Ad Infinitum – Trailer zum Survival-Horror veröffentlicht

Im Rahmen der “Nacon Connect 2021” kündigte Nacon erneut das Survival-Horrorspiel namens “Ad Infinitum” mit einem Trailer an. Erneut deshalb, da sich das Spiel schon seit längerer Zeit in der Entwicklung befindet. Erstmals angeteasert wurde das Spiel nämlich im Jahre 2015. Zur damaligen Zeit befand sich der Titel noch beim Hamburger Entwickler StrixLab in der Mache. Jedoch hörte man in all den Jahren nicht mehr viel vom Spiel, bis sich 2019 das Berliner Entwicklerstudio Hekate meldete, dass die Entwicklung von “Ad Infinitum” wieder fortgesetzt wird.

Bei “Ad Infinitum” handelt es sich um ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, das mit Atmosphäre und einer tiefen Story punkten will. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt ein Soldat, der nach dem Großen Krieg nach Hause zurückkehrt. Jedoch quält ihn das Trauma, das er in den Schützengräben erlebt hat. Halluzinationen mit schrecklichen Kreaturen, Todesfallen und Rätseln suchen ihn Nachts heim. Diese muss er überwinden, um sich von dem Trauma zu erholen.

Der Release von “Ad Infinitum” ist für das Jahr 2023 geplant. Erscheinen wird das Spiel auf dem PC und auf den Konsolen.

Quelle: Nacon