Steelrising – Gameplay-Trailer zeigt mehr von der düsteren Welt

„Steelrising“ ist ein Action-RPG, das derzeit bei Entwicklerstudio Spiders entsteht und nächsten Jahr erscheinen soll. Das Spiel wird euch in eine alternative Version der Französischen Revolution schicken, wo euch herausfordernde Kämpfe erwarten.

In dem neuen Gameplay-Trailer bietet Jehanne Rousseau, Gründerin und Creative Director von Entwicklungsstudio Spiders, einen ersten Blick auf das Kampf-Gameplay von „Steelrising“, welches eines der Kernstücke der Spielerfahrung ist. In der düsteren Welt des Spiels übernehmen Spieler die Rolle von Aegis, einem Roboter und Leibwächter von Marie-Antoinette. Von der Königin beauftragt, streift Aegis durch ein Paris, in dem es von Maschinen wimmelt.

Die Entwickler von Spiders wollen „Steelrising“ 2022 zusammen mit NACON für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung